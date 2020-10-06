06 октября 2020
05 октября 2020

В Тюмени бьют рекорды по числу заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа ресторанов во время режима самоизоляции. Екатеринбург
За последний день коронавирус обнаружили у 105 жителей Тюменской области Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 105 жителей Тюменской области. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее в регионе было зарегистрировано 102 случая заражения. Общий прирост инфицированных за первую неделю октября составил 27 человек.

«Тюменская область — 105 [подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за день]», — указано в сообщении оперштаба. По федеральным данным, в регионе был зафиксирован новый случай летального исхода. Таким образом, за время пандемии в области от COVID-19 скончались 42 человека. Информация о новых очагах распространения инфекции не приводится.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 10162 жителей региона. Общее число выздоровевших составило 7786 человек (31 за последние сутки). Ранее стало известно, что в Тюменской области массовые прививки от коронавируса начнут выставлять в конце 2020 года. Пока вакцинацию проходят сотрудники медучреждений и преподаватели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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