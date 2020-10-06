Скорость полета «Циркона» составила более 9 500 километров в час Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Новую российскую ракету «Циркон» впервые запустили в Белом море. Соответствующие кадры опубликовало РИА «Новости».

«Ракета „Циркон“ была пущена впервые с фрегата „Адмирал Горшков“ в Белом море по морской цели в Баренцевом море», — передает издание. Ракета преодолела 450 километров. Скорость полета «Циркона» составила 8 махов (примерно 9 500 километров в час).

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» назвал этот пуск большим событием в жизни России. По его словам, аналогов ракете не существует. Благодаря этому РФ сохраняет обороноспособность, добавил президент.

Ранее «Циркон» назвали «кошмаром для США», передает «Национальная служба новостей». Высказывание американских экспертов основано на возможности установки новых российских ракет на боевые корабли. Это оружие, по оценкам специалистов, по скорости превосходит американскую ракету «Гарпун».