06 октября 2020
05 октября 2020

В ХМАО наказали повара за червяка в школьной каше

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний. 1 сентября 2014г, столовая, фрукты, еда, школьная столовая, повар, обед
Наказание понесли повар, заведующая производством и поставщик крупы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

За то, что в каше ученика школы №3 из Нижневартовска (ХМАО) оказался червяк, наказаны повар и заведующий производством столовой. К обоим применены дисциплинарные взыскания. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования Нижневартовска.

«Департаментом образования была проведена проверка, в результате которой организатор питания — ООО „Комбинат школьного питания“ — расторг контракт с ООО „Кредо“ (поставщик крупы, из которой была сделана каша). Также администрацией ООО „Комбинат питания“ издан приказ о дисциплинарном взыскании в отношении заведующего производством школьной столовой и повара», — добавили в депобразовании.

Директор школы вместе с родителями теперь будет каждый день проверять качество школьного питания. Свою проверку проводит и следственное управление Следственного комитета России по ХМАО.

«В ходе проверки выясняются обстоятельства поставки и использования некачественного продукта питания, меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами к осуществлению контроля за качеством поставляемых в образовательные организации продуктов, степень влияния беспозвоночного на здоровье человека при употреблении с пищей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в следкоме ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске ученики школы №3 во время обеда обнаружили червяка в каше. Информацию об этом они опубликовали в местных соцсетях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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