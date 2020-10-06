В ХМАО наказали повара за червяка в школьной каше

За то, что в каше ученика школы №3 из Нижневартовска (ХМАО) оказался червяк, наказаны повар и заведующий производством столовой. К обоим применены дисциплинарные взыскания. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования Нижневартовска.
«Департаментом образования была проведена проверка, в результате которой организатор питания — ООО „Комбинат школьного питания“ — расторг контракт с ООО „Кредо“ (поставщик крупы, из которой была сделана каша). Также администрацией ООО „Комбинат питания“ издан приказ о дисциплинарном взыскании в отношении заведующего производством школьной столовой и повара», — добавили в депобразовании.
Директор школы вместе с родителями теперь будет каждый день проверять качество школьного питания. Свою проверку проводит и следственное управление Следственного комитета России по ХМАО.
«В ходе проверки выясняются обстоятельства поставки и использования некачественного продукта питания, меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами к осуществлению контроля за качеством поставляемых в образовательные организации продуктов, степень влияния беспозвоночного на здоровье человека при употреблении с пищей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в следкоме ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске ученики школы №3 во время обеда обнаружили червяка в каше. Информацию об этом они опубликовали в местных соцсетях.
Подписывайтесь на URA.RU в