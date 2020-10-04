04 октября 2020
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01 октября 2020

В ХМАО ученики нашли червя в школьном обеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Столовая в промышленном техникуме. Курган, столовая, еда, школьная столовая, питание, школьное питание
В Нижневартовске школьнику в каше попался червяк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) ученики школы №3 во время обеда обнаружили червяка в каше. Информацию об этом они опубликовали в местных соцсетях. В департаменте образования города, проверив сообщение, пообещали, что теперь контракт с поставщиком крупы будет расторгнут.

«Факт [наличия червяка в каши] подтвердился. Сейчас департаментом образования города проводится проверка, по итогам которой партию крупы будут возвращать поставщику. Далее с поставщиком будет расторгнут контракт», — рассказал URA.RU заместитель директора департамента образования Нижневартовска Юрий Торопов.

В школе добавили, что несмотря на неприятный факт, сваренный червь никакого вреда для школьника не представлял. «Конечно, мы извинились перед детьми и родителями за это ЧП, но это был единичный случай», — добавила директор школы №3 Надежда Старкова.

Ранее URA.RU писало, что после снимка с червяками в столовой гимназии №1 Ханты-Мансийска городские власти инициировали проверку пункта питания. Но и тогда речи о том, что чье-то физическое здоровье пострадало, не было.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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