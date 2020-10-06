Экс-глава УМВД ХМАО перед уходом сделал подарок подчиненным

Экс-глава УМВД ХМАО Василий Романица на прощание решил сделать подарок своим подчиненным и снял с них взыскания. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовому ведомству.
«Это был такой прощальный жест, чтобы сотрудники могли получить премии», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что генерал пока находится в Ханты-Мансийске. Но в ближайшее время в окружную столицу ожидается прибытие нового югорской полиции — Дамира Сатретдинова.
В пресс-службе УМВД ХМАО пока смогли лишь официально подтвердить назначения Сатретдинова на должность. От комментариев на остальные темы, связанные с кадровыми перестановками в руководстве окружной полиции, там отказались. В пресс-службе УМВД Хакасии корреспонденту агентства заявили, что Сатретдинов пока находится на своем рабочем месте в Абакане — он является заместителем республиканского министра внутренних дел.
Ранее URA.RU сообщало, что президент Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы УМВД ХМАО заместителем начальника Главного управления на транспорте МВД России. А на освободившееся место назначен заместитель руководителя полицейского главка из Хакасии Дамир Сатретдинов.
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