06 октября 2020
05 октября 2020

Пермский вуз вводит тотальный карантин для своих студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты фармакадемии продолжат учебу в дистанционном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА) отправляет всех студентов на карантин. Занятия в вузе продолжатся в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписано ректором академии Алексеем Турышевым. Решение принято «в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки».

Вуз перейдет на дистант с понедельника, 12 октября. «Кафедрам организовать учебный процесс с использование дистанционных технологий с 12.10.2020 до особого распоряжения. Все виды занятий, исключая лабораторные и практические, предусматривающие работу в специализированных лабораториях, перевести в дистанционную форму обучения», — указано в распоряжении ректора фармакадемии.

В ПГФА не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. URA.RU уже писало, что все крупные вузы в Перми, в том числе Пермская фармакадемия, ввели дистант для некоторых студентов. Ранее в учебных заведениях подтвердились случаи заражения коронавирусом.

Дистант в ПГФА вводится до «особого распоряжения»
Фото: читатель URA.RU

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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