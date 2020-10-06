Пермский вуз вводит тотальный карантин для своих студентов

Студенты фармакадемии продолжат учебу в дистанционном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА) отправляет всех студентов на карантин. Занятия в вузе продолжатся в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписано ректором академии Алексеем Турышевым. Решение принято «в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки».

Вуз перейдет на дистант с понедельника, 12 октября. «Кафедрам организовать учебный процесс с использование дистанционных технологий с 12.10.2020 до особого распоряжения. Все виды занятий, исключая лабораторные и практические, предусматривающие работу в специализированных лабораториях, перевести в дистанционную форму обучения», — указано в распоряжении ректора фармакадемии.

В ПГФА не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. URA.RU уже писало, что все крупные вузы в Перми, в том числе Пермская фармакадемия, ввели дистант для некоторых студентов. Ранее в учебных заведениях подтвердились случаи заражения коронавирусом.

Дистант в ПГФА вводится до «особого распоряжения» Фото: читатель URA.RU