Врач: как будет развиваться вторая волна коронавируса в России

Малинникова подчеркнула, что врачи знают методы борьбы с коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса в России будет контролироваться врачами, которые не допустят хаотичного развития эпидемии. Об этом рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

«Мы не увидим той картины, которая была в марте, ситуация не будет такой хаотичной», — цитирует РИА «Новости» Малинникову. По ее словам, вторая волна пройдет под контролем, потому что врачи понимают, как бороться с инфекцией.

Кроме этого, за время пандемии появилась современная терапия, позволяющая лечить коронавирус, добавила вирусолог. Разработанная вакцина также поможет России быстрее справиться с заболеванием.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, что российская вакцина от коронавируса обойдется в одну тысячу рублей за дозу, передает RT. Он подчеркнул, что для снижения стоимости вакцина должна выпускаться большими партиями, но пока это невозможно.