В Москве хотят перевести на удаленку новую группу граждан

Сотрудники московских промышленных предприятий, которые не задействованы в производственном цикле, могут перейти на дистанционный формат работы. Это намерены рекомендовать московские власти.
«Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников», — цитирует главу департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова ТАСС. Однако в пищевой промышленности, отметил он, задействованы почти 95% работников предприятий, и производственный цикл нельзя нарушать.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах из-за распространения коронавируса. Так 30% сотрудников организаций работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы. Мэр столицы подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Москве с каждым днем становится сложнее и драматичнее, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в