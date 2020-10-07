В Москве хотят перевести на удаленку новую группу граждан

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Часть работников московских заводов хотят перевести на удаленку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудники московских промышленных предприятий, которые не задействованы в производственном цикле, могут перейти на дистанционный формат работы. Это намерены рекомендовать московские власти.

«Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников», — цитирует главу департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова ТАСС. Однако в пищевой промышленности, отметил он, задействованы почти 95% работников предприятий, и производственный цикл нельзя нарушать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах из-за распространения коронавируса. Так 30% сотрудников организаций работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы. Мэр столицы подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Москве с каждым днем становится сложнее и драматичнее, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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