Взрывы на складе с боеприпасами слышны в нескольких километрах от эпицентра пожара
На территории Рязанской области загорелась бывшая воинская часть, где были списанные боевые снаряды. В радиусе 50 километров от пожара объявлена эвакуация из-за взрывов на артиллерийском складе.
«Возгорание произошло на территории ликвидированной воинской части, где могли остаться старые списанные боеприпасы, которые не успели вывезти», — пишет «Известия, ссылаясь на собственного источника. По предварительным данным, склад мог загореться из-за пала травы. О пострадавших не сообщается.
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