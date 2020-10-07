В Рязанской области из-за пожара взрывается склад боеприпасов. Эвакуируют села и деревни. Видео

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, лесной пожар, дерево
Взрывы на складе с боеприпасами слышны в нескольких километрах от эпицентра пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории Рязанской области загорелась бывшая воинская часть, где были списанные боевые снаряды. В радиусе 50 километров от пожара объявлена эвакуация из-за взрывов на артиллерийском складе.

«Возгорание произошло на территории ликвидированной воинской части, где могли остаться старые списанные боеприпасы, которые не успели вывезти», — пишет «Известия, ссылаясь на собственного источника. По предварительным данным, склад мог загореться из-за пала травы. О пострадавших не сообщается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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