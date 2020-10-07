Онищенко предложил ввести компенсации для россиян на удаленке

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает необходимым проработать вопрос о компенсации трат сотрудникам на удаленной работе. Он считает, что таким работникам необходимо давать деньги, так как они тратят деньги на электричество и обеды.
«Почему человек должен сидеть дома, тратить свою электроэнергию, потому что компьютер работает, расходовать свою воду», — приводит слова Онищенко «Агентство городских новостей Москва». Он отметил, что на некоторых предприятиях работников кормят за свой счет, в связи с этим работодатель мог бы обеспечивать своих сотрудников на удаленке сухим пайком.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса, пишет VSE42.ru. Московский градоначальник считает, что ситуация с COVID-19 в столице становится драматичнее, передает «Утро.ру».
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