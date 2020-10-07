Онищенко предложил ввести компенсации для россиян на удаленке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий
Работникам на удаленке должны компенсировать траты за электричество, считает Геннадий Онищенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает необходимым проработать вопрос о компенсации трат сотрудникам на удаленной работе. Он считает, что таким работникам необходимо давать деньги, так как они тратят деньги на электричество и обеды.

«Почему человек должен сидеть дома, тратить свою электроэнергию, потому что компьютер работает, расходовать свою воду», — приводит слова Онищенко «Агентство городских новостей Москва». Он отметил, что на некоторых предприятиях работников кормят за свой счет, в связи с этим работодатель мог бы обеспечивать своих сотрудников на удаленке сухим пайком.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса, пишет VSE42.ru. Московский градоначальник считает, что ситуация с COVID-19 в столице становится драматичнее, передает «Утро.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...