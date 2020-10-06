Первый рейд запланирован на ближайший четверг Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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Жителей Перми предупредили о штрафах за отказ от ношения масок в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. Проверять соблюдение масочного режима в автобусах и трамваях будут специалисты краевого Роспотребнадзора, представители «Гортранса» и сотрудники ГИБДД. Ближайший рейд запланирован на четверг, 8 октября.

«Нарушение правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей», — информирует пресс-служба правительства.

Решение о наложении штрафов будут выносить районные суды. Первые рейды уже прошли в городе 5 и 6 октября и «носили предупредительный характер». По данным краевого минтранса, подобные проверки станут регулярными и будут проводиться дважды в неделю.