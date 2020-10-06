06 октября 2020

В Перми начинается охота на пассажиров без масок. Дата нового рейда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, автобус, пассажир в маске
Первый рейд запланирован на ближайший четверг Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жителей Перми предупредили о штрафах за отказ от ношения масок в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. Проверять соблюдение масочного режима в автобусах и трамваях будут специалисты краевого Роспотребнадзора, представители «Гортранса» и сотрудники ГИБДД. Ближайший рейд запланирован на четверг, 8 октября.

«Нарушение правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей», — информирует пресс-служба правительства.

Решение о наложении штрафов будут выносить районные суды. Первые рейды уже прошли в городе 5 и 6 октября и «носили предупредительный характер». По данным краевого минтранса, подобные проверки станут регулярными и будут проводиться дважды в неделю.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...