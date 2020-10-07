Сбербанк может повысить комиссии за обслуживание банковских карт из-за массового оттока средств со вкладов. С таким прогнозом выступил экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
Ранее сообщалось, что россияне стали массово забирать сбережения из Сбербанка. В сентябре с валютных депозитов забрали почти 442 миллиона долларов.
«Люди снимают деньги с вкладов и начинают держать их на картах. Банк мало что теряет, ведь деньги не уходят из его системы, меняется их инструментальная привязка. Был на вкладе — стал на счету. За операции по счету банк берет комиссию. Чуть-чуть поднял эту комиссию, и все — ничего не потерял», — рассказал URA.RU Масленников.
Возможное поднятие комиссии за обслуживание карт не будет критичным, подчеркнул эксперт. «В два раза никто не повысит, но какие-то проценты будут. Сильно банки повышать не могут, иначе люди уйдут от них в наличный оборот и мы вернемся в девяностые годы. Центробанк следит за этим», — заключил Масленников.
До этого Никита Масленников объяснял, почему россияне решили опустошать вклады. По словам экономиста, дело не только в начале второй волны коронавируса и стремлении россиян подготовиться к ограничениям. Клиенты банка боятся, что государству может внезапно понадобиться валюта и их вклады заблокируют.
URA.RU направило письменный запрос в Сбербанк. В нем агентство поинтересовалось, с чем именно в банке связывают отток средств с депозитов и как оценивают ситуацию. Также был задан вопрос, планирует ли Сбербанк повысить комиссию за обслуживание банковских карт. На момент публикации материала ответ не поступил.
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