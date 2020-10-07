Россияне снимают деньги со счетов Сбербанка из-за новой угрозы. И это не коронавирус

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Страх перед COVID заставляет россиян выносить деньги со вкладов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россияне массово забирают деньги с валютных вкладов Сбербанка не только из-за страха перед второй волной коронавируса, но также из-за опасений, что деньги заблокирует государство. Об этом URA.RU рассказал экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Ранее стало известно, что россияне стали забирать из Сбербанка свои сбережения. В сентябре банк зафиксировал отток валютных сбережений почти в 442 миллиона долларов. Аналогичная ситуация наблюдалась весной, в начале пандемии.

«Динамика курса рубля к доллару — это свидетельство благополучия или неблагополучия. Когда клиенты банка смотрят, что все идет вкривь и вкось, то возникает страх, что вклады вообще заблокируют. Вдруг маме-родине срочно понадобится валюта. В таком случае, пусть она лучше у меня на счету будет. Такого рода опасения существуют», — заявил URA.RU Масленников.

Россияне готовятся к дальнейшему обвалу рубля и поднятию цен в магазинах, поэтому стремятся наполнить карманы деньгами, отметил собеседник агентства. Свою лепту вносит и распространение COVID-19. «Люди смотрят на курс доллара по отношению к рублю и боятся. Вдруг доллар взлетит еще сильнее — пусть лучше деньги заранее на карточке будут, чем когда цены уже взлетят и придется бегать с вкладом. Также это и реакция на вторую волну коронавируса. Весной была аналогичная ситуация, летом чуть-чуть притормозилась и люди стали хоть как-то накапливать на вкладах. Теперь это повторяется», — заключил Масленников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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