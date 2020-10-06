Фирма из другого города оставила курганский детсад без ремонта

Подрядчик в течение месяца так и не приступил к ремонту детсада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Детский сад в селе Кирово Мишкинского района Курганской области остался без ремонта. О проблеме местные жители сообщили на правительственном портале «Обратись». Районные власти обвинили во всем подрядчика из Самарской области.

«Почему ремонт детского сада до сих пор не начался? На информационных сайтах района уже пишут, что ремонт идет, и сроки сдачи указаны. А по факту ничего не происходит», — рассказал заявитель.

В администрации Мишкинского района ответили, что на ремонт Кировского детского сада выделены деньги, 31 августа заключен муниципальный контракт. «Подрядчик должен был завершить работы до 1 ноября, но к работам так и не приступил», — заявляют власти. 25 сентября направлено уведомление о расторжении контракта.

По данным портала госзакупок, аукцион на капремонт детского сада выиграла компания «Фрут-Трейд+» из села Лопатино Самарской области. В торгах принимали участие пять компаний, победителю пришлось скинуть цену с 3,8 до 2,8 млн рублей. По данным СБИС, основным видом деятельности «Фрут-Трейд+» является оптовая торговля соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками. Компания зарегистрирована в июне 2019 года, по итогам прошлого года она отчиталась о нулевой выручке и нулевых расходах. При этом организация участвовала в 223 торгах, 63 из которых выиграла.

Получить комментарии руководства «Фрут-Трейд+» URA.RU не удалось. В сервисе СБИС в контактных данных компании указан телефон социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в городе Гусь-Хрустальный. По другому номеру, размещенному в открытом доступе, ответил посторонний человек. Еще один контактный номер оказался нерабочим.