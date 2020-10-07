Медики курганского тубдиспансера заявили о низкой зарплате

Медсестры курганского тубдиспансера заявили о низкой зарплате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Медперсонал Курганского тубдиспансера заявил о том, что получает меньше, чем средняя зарплата по региону. Это не соответствует майским указам президента. Об этом URA.RU рассказала лидер регионального профсоюза медработников «Альянс врачей» Надежда Конопацкая.

Персонал сейчас судится с работодателем по поводу зарплаты. Доплата за работу с пациентами с ВИЧ у одной из медсестер составила 37 рублей. «Она одинокая мама, у нее ребенок на иждивении. Рискует каждую смену быть зараженной болезнью, от которой лекарства нет», — рассказала Конопацкая.

Согласно расчетке, медсестра в сентябре получила за 1,5 ставки 24,5 тысячи рублей. При этом представитель Росстата в суд представил сведения, что за январь—июнь средняя зарплата по региону составляла 27,8 тысяч рублей. Разницу в 3,2 тысячи рублей медики считают существенной. «Опять мы ничего не поняли, почему нет средней по региону? В суде юристы тубдиспансера уверяют, что все доплачивают», — пояснила лидер профсоюза.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что во втором отделении Курганского областного тубдиспансера медикам начисляют месячную премию 367 рублей. Премию начали выдавать с декабря 2019 года впервые за пять лет. Премиальные выплаты были прописаны в коллективном договоре.

Медсестра Курганского тубдиспансера показала свою зарплату за сентябрь Скрин со страницы «Альянс врачей в Кургане»