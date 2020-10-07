Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
«Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — написал Чубайс. Он отметил, что получил положительный тест на коронавирус после командировки. По поводу самочувствия написал: «Есть небольшая температура и кашель».
По его словам, сотрудники «Роснано» продолжают работать в удаленном режиме. Благодаря этому вирус не распространился внутри компании.
В начале пандемии коронавируса Чубайс заявил, что потери российской экономики от последствий эпидемии будут измеряться триллионами рублей. Однако тогда он отметил, что бюджетная система страны защищена, сообщает агентство Nation News.
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