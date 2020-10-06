06 октября 2020

Инсайд: выбрано наказание экс-мэру Челябинска Тефтелеву

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание по делу Евгения Тефтелева. Челябинск, тефтелев евгений
«Скидка», которую готовы сделать для Евгения Тефтелева за сотрудничество, оказалась невелика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Обвиняемому в получении крупной взятки бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву грозит 6,5 года колонии строгого режима и почти стомиллионный штраф. Об этом сообщили источники URA.RU в силовых структурах региона.

«Заседание суда состоится 8 октября. Гособвинение будет требовать для него реальный срок — шесть с половиной лет в колонии строгого режима. Размер штрафа будет согласован в последний момент, пока сумма варьируется в пределах 70-90 млн рублей», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области воздержались от комментариев.

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По версии следствия, Тефтелев вынудил депутата гордумы Сергея Селещукка дать ему взятку в 2,5 млн рублей взамен на контракт на строительство школы в микрорайоне Парковом. Экс-мэр и его сообщник, бывший начальник управления капстроительства Челябинска Евгений Пашков были задержаны ФСБ в Магнитогорске в декабре 2019 года, им предъявили обвинение по ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере).

В ходе расследования Тефтелев признал вину, заключил досудебное соглашение и был отпущен под домашний арест. Пашков признал вину лишь частично. Как пояснил URA.RU его адвокат Сергей Лаврентьев, фактически чиновник лишь передал Тефтелеву часть полученной от Селещука суммы, сам денег не получив. Следствие настаивало на продлении для Пашкова ареста еще на полгода, но 7 октября суд существенно смягчил для него меру пресечения. До приговора он будет находиться с семьей в Магнитогорске без права общаться с экс-шефом, свидетелями по делу и посещать общественные места.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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