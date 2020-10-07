Раскрыто, когда в России начнется рост смертности от коронавируса

За подъемом заболеваемости последует подъем смертности от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Следом за ростом заболеваемости коронавирусом в России начнется рост смертности от COVID-19. Однако процент смертей будет на том же уровне, что и в первую волну, объяснил в разговоре с URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Между подъемом [заболеваемости] и этими смертями проходит неделя. Правильно сказать — не волна смертей, это будет звучать устрашающе. Не будет такого, что течение коронавируса более тяжелое, и больше людей будет умирать, чем это было весной. Это не так. Будет подъем заболеваемости, и ясно, что будет подъем летальных исходов. Процент летальности не увеличится, он остается в пределах 1,5-2%», — рассказал URA.RU Альтштейн.

Вирусолог отметил, что коронавирус стал быстрее распространяться. «С вирусом ничего особенного не произошло. Но, действительно, может он стал больше заражать, но он не должен больше убивать. По всем странам наблюдается снижение смертности. Например, в Англии было порядка 15-17% летальности. А сейчас 0,5%. Он хорошо заражает, заболеваемость растет, но его свойства становятся более мягкими, не так тяжело бьет, его патогенез ослабевает», — сказал собеседник агентства.

Согласно официальным данным, 7 октября было выявлено 11 115 случаев заражения коронавирусом в России. За последние сутки от COVID-19 умерли 202 человека, передает RNS.