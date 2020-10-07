В Екатеринбурге ищут пропавших ВИЧ-пациентов. «Такие люди умирают»

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Поиск ведут совместно медики и ВИЧ-активисты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В Екатеринбурге стартовал проект «Второе дыхание» — по поиску людей, живущих с ВИЧ, которые не получают лечения. Об этом URA.RU сообщили в некоммерческой организации «Новая жизнь». Речь идет о тысячах человек.

«Потерянными пациентами» становятся по разным причинам. «Есть те, кто давно начинал принимать терапию, но бросил из-за неприятных побочных эффектов и не знает, что сейчас много хороших современных препаратов», — говорит руководитель «Новой жизни» Вера Коваленко. Многие не пьют таблетки из-за страха, что другие узнают об их диагнозе. Есть и те, кому препараты не назначали, так как было «рано».

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«Это сейчас в регионе внедрен „европейский подход“, когда лечить от ВИЧ начинают сразу же, как только выявили диагноз. А раньше лечение начинали, когда уровень иммунитета падал до 200-500 CD-клеток, — говорит Коваленко. — Человек чувствует себя хорошо: ВИЧ-инфекция долго протекает бессимптомно, но потом болезнь прогрессирует, из-за низкого иммунитета появляются вторичные заболевания (например, туберкулез). Самое печальное — когда такие люди умирают».

Работа по поиску «ВИЧ-потеряшек» ведется совместно со специалистами СПИД-центра. «Медики центра и сотрудники „Новой жизни“ выходят к пациентам, чтобы поговорить о важности лечения, — рассказала URA.RU Ксения Гоголева, пресс-секретарь Свердловского центра по профилактике и борьбе со СПИД. — И мы уже видим результаты: пациенты, которые не приходили в Центр СПИДа длительное время, обращаются к врачам и начинают жизненно необходимое лечение».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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