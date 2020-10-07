Иммунолог назвал самых опасных больных коронавирусом

Дети нередко переносят вирус бессимптомно Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больные, которые легко переносят коронавирус, могут дольше оставаться переносчиками вируса и быть опасными для окружающих, чем тяжелые пациенты. Это, в частности, характерно для заразившихся детей. Такую закономерность отметила главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина в разговоре с URA.RU.

Калугина рассказала, что сейчас в стационаре детской клинический больницы №11 Екатеринбурга находится до 70% детей, которые внешне не проявляют признаков болезни, однако не могут быть выписаны, поскольку представляют опасность для окружающих. «Родители его не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом», — объяснила Калугина.

Задержка выздоровления, по словам Калугиной, может стать причиной роста нагрузки на медучреждения региона. «К сожалению, задерживается освобождение организма от вируса», — отметила она.

Губернатор Евгений Куйвашев 5 октября впервые за четыре месяца ввел новые ограничения из-за коронавируса. Решение связано с тем, что в регионе ежедневно увеличивается число выявляемых пациентов с COVID-19.