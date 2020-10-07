Глава Роспотребнадзора: ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

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Cовещание
Эксперты ожидали роста заболеваемости COVID, отметила Анна Попова Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в России становится сложнее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому», — заявила Попова в эфире программы «Вести». По словам главы Роспотребнадзора, рост заболеваемости виден в 60 регионах, еще в 20 регионах ситуация либо остается стабильной, либо показатели снижаются.

Больше всего новых заболевших в возрасте от 30 до 49 лет, отметила Попова. Растет число заражений среди граждан старше 60 лет. Кроме того, специалисты вновь фиксируют случаи завоза вируса в РФ из-за рубежа, добавила глава ведомства.

Ранее Попова объясняла, что рост заболеваемости коронавирусом был ожидаем, передает телеканал 360. По ее словам, COVID-19 присуща сезонность и он, как любая респираторная инфекция, набирает силу во второй декаде сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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