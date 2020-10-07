В Челябинской области вводятся новые запреты из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинской области отменяются массовые мероприятия в закрытых помещениях. Такие меры вводятся из-за роста заболеваний коронавирусом. Решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

«Мы разослали письма в муниципалитеты с указанием отменить массовые мероприятия в сфере культуры, которые проводятся в закрытых помещениях», — сообщил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин. Министр подчеркнул, что это не касается театров и музеев, которые работают в обычном режиме.

Министр социальных отношений региона Ирина Буторина разослала письма руководителям некоммерческих организаций (НКО), получившим гранты по линии министерства. Буторина также попросила не проводить в закрытых помещениях массовые мероприятия. Ранее министерство спорта региона отменило спортивные соревнования, которые проходят в помещениях.