07 октября 2020

В Челябинской области отменяются массовые мероприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер встретился с ватерпольной командой «Динамо-Уралочка». Челябинск, девушка, цветы, маска защитная
В Челябинской области вводятся новые запреты из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области отменяются массовые мероприятия в закрытых помещениях. Такие меры вводятся из-за роста заболеваний коронавирусом. Решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

«Мы разослали письма в муниципалитеты с указанием отменить массовые мероприятия в сфере культуры, которые проводятся в закрытых помещениях», — сообщил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин. Министр подчеркнул, что это не касается театров и музеев, которые работают в обычном режиме.

Министр социальных отношений региона Ирина Буторина разослала письма руководителям некоммерческих организаций (НКО), получившим гранты по линии министерства. Буторина также попросила не проводить в закрытых помещениях массовые мероприятия. Ранее министерство спорта региона отменило спортивные соревнования, которые проходят в помещениях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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