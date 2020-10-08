Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Карабаха

Артиллерия Армении обстреливает поселки вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Начиная с утренних часов армянские вооруженные силы подвергают артиллерийским обстрелам села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов», — передает ТАСС сообщение министерства. Отмечается, что в результате обстрелов несколько человек погибло, есть раненые. В Минобороны Азербайджана уточнили, что военные Армении бомбят и другие районы, которые не прилегают к линии военных действий между странами.
Информационный штаб Арцаха (Армения) в свою очередь сообщает об обстрелах в столице Карабаха Степанакерте. Взрывы слышны в районе электростанции.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Мировое сообщество призывает правительства стран остановить военные действия, однако противостояние продолжается. Президент России Владимир Путин призывает к прекращению огня, однако он подчеркнул, что до разрешения конфликта «еще далеко», передает телеканал 360.
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