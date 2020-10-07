Евгений Тефтелев пришел на суд без вещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

На заседании Центрального райсуда Челябинска, где слушается уголовное дело экс-мэра Евгения Тефтелева, обвиняемого в коррупции, 8 октября были озвучены подробности совершения преступления. Сам Тефтелев признал вину и рассказал о деталях преступления, передает корреспондент URA.RU.

Как прозвучало в обвинительном заключении, в 2015 году был объявлен конкурс на строительство школы в микрорайоне Парковый. Тефтелев и начальник управления капстроительства Евгений Пашков решили получить с депутата гордумы Сергея Селещука взятку за содействие в получении контракта на строительство. Селещук платить отказался. Тефтелев звонил ему по мобильному телефону и угрожал, обещая проблемы в бизнесе. Депутат согласился заплатить и аукцион на строительство изменили таким образом, что никто кроме Селещука не смог на него заявиться.

Евгений Тефтелев озвучил новые детали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2016 году Селещук несколькими порциями передавал Тефтелеву деньги, которыми тот делился с Пашковым. Тефтелев продолжал получать деньги с депутата даже тогда, когда покинул пост мэра и стал вице-губернатором. Последнюю сумму, 500 тысяч рублей, была передана Пашкову в начале апреля, чтобы тот передал часть денег Тефтелеву. Общая сумма взятки составила 2,5 млн рублей.

«Вину признаю в полном объеме.», — заявил суду Тефтелев. Как пояснил экс-мэр, в первый раз он получил деньги от Селещука лично. Потом с Селещуком встречался Пашков. «У Пашкова деньги были, как правило, в папке, пачкой, перевязанной резиновой лентой. Деньги получал в служебном автомобиле, потом папку возвращал», — рассказал Тефтелев. Экс-мэр также заявил, что инициатива получать деньги с Селещука принадлежала Пашкову.

По данным URA.RU, гособвинение намерено просить для экс-мэра 6,5 лет заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в сумме от 70 до 90 млн рублей. Адвокаты будут настаивать на смягчении наказания, учитывая возраст и состояние здоровья Тефтелева, его заслуги и награды.