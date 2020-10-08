Токсиколог назвал вероятные причины болезни Навального

Алексей Навальный мог получить серьезные проблемы со здоровьем, если нарушил какую-то диету Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Болезнь блогера Алексея Навального могла возникнуть из-за употребления алкоголя или несоблюдения диеты. Об этом рассказал главный токсиколог Сибирского федерального округа, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев.

«[Болезнь Навального могли вызвать] факторы питания и факторы возможного употребления алкогольных напитков», — цитирует РИА «Новости» Сабаева. По его словам, Навальный мог получить серьезные проблемы со здоровьем, если нарушил какую-то диету.

Токсиколог уточнил, что подобные инциденты происходят из-за нарушения обмена веществ. В случае с Навальным проблема могла быть в нарушении работы поджелудочной железы, добавил врач. Омские врачи смогли нормализовать уровень сахара в крови блогера.

Ранее Сабаев рассказал, что в реанимации омской больницы Навальному водили атропин, чем спасли ему жизнь. Однако дозы вещества были другими, чем вводят при отравлении. Он также рассказал, омские врачи смогли бы добиться положительного эффекта в лечении блогера на седьмые сутки госпитализации.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет посадили в Омске, где блогера госпитализировали. После этого его переправили в немецкую больницу «Шарите», где блогер находился в искусственной коме. После того, как Навальный пришел в себя, он рассказал о планах вернуться в Россию. Германия считает, что блогер был отравлен, передает RT. Однако российские специалисты доказывают несостоятельность этой теории.