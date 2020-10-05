Лавров: врачи «Шарите» не нашли в анализах Навального боевых ядов

В России не знают, брали ли иностранные специалисты анализы у Алексея Навального сами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Врачи берлинской клиники «Шарите» не обнаружили в анализах блогера Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Обращаю ваше внимание, что в клинике „Шарите“ не обнаружили никаких отравляющих веществ в его [Алексея Навального] анализах, а сделали это уже в клинике Бундесвера», — цитирует РИА Новости Лаврова. При этом он подчеркнул, что неизвестно, брали ли анализы сами французы и шведы, или же анализы им передали немцы.

Также глава МИД РФ напомнил, что омские медики сразу честно сказали о том, что не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ в анализах Навального. Все полученные анализы и результаты работы они передали немецким коллегам.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили. Спустя несколько дней после выздоровления Навальный дал интервью немецким СМИ, в котором рассказал о том, что с ним случилось. Немецкий политик, член Палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн назвал отравление Навального инсценировкой США, пишет «Дни.ру».