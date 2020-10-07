Омские врачи объяснили, как спасали Навального

Главный токсиколог Омска и парамедик опровергли слова Навального о том, что ему вкололи атропин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Бригада скорой помощи, которая отвезла Алексея Навального из аэропорта в омскую больницу, не вводила ему атропин. Об этом заявил главный токсиколог Омска Александр Сабаев, комментируя заявление блогера о том, что ему сразу кололи антидот.

В недавнем интервью журналисту Юрию Дудю Навальный сообщил, что парамедики после посадки самолета в Омске вкололи ему атропин, который используется как противоядие при отравлении. Однако его заявление опровергли омские врачи. «Атропин вводился Навальному во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи № 1, но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами», — приводит слова Сабаева «Интерфакс». Он подчеркнул, что Навальный выжил благодаря действиям врачей больницы.

Заявление токсиколога подтверждает и медбрат скорой помощи Артем Чернявский, который отвозил блогера из аэропорта в больницу. «Состояние Навального с первых минут было расценено нами как кома неясного генеза, что не является показанием для введения данного препарата. Пациенту проводился стандартный для „скорой помощи“ набор манипуляций для обеспечения его безопасной транспортировки в больницу», — сказал медик, чьи слова приводит портал Om1.ru.

20 августа Навального в тяжелом состоянии сняли с рейса Томск — Москва и доставили в омскую городскую больницу. Через несколько дней его перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. По заявлению правительства Германии, блогера отравили веществом из группы «Новичок», передает сайт argumenti.ru. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что врачи не обнаружили в анализах Навального боевых отравляющих веществ. В ведомстве уверены, что инцидент с блогером — постановка, организованная Германией.