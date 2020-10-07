07 октября 2020
06 октября 2020

Пропавший в Перми подросток найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, автомобиль, полиция
Последний раз молодой человек выходил на связь вечером 5 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми найдено тело пропавшего 5 октября подростка. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

«Обнаружено тело подростка без внешних признаков насильственной смерти», — отмечено в сообщении ведомства. В поисках участвовали волонтеры, местные жители, следователи и полицейские. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

О том, что подросток пропал, стало известно во вторник, 6 октября. По предварительной информации, восьмиклассник вышел из дома вечером в понедельник. Он сообщил родителям, что дошел до учебного центра. После этого молодой человек на связь не выходил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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