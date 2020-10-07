Тоболячку с симптомами COVID-19 отправили в больницу на автобусе

Несмотря на симптомы коронавируса, пациентке предложили доехать до больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тобольске (Тюменская область) врачи предложили женщине с симптомами коронавируса прийти на прием в больницу. Об этом она рассказала в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». По ее словам, врачи ссылаются на то, что для вызова на дом у нее слишком низкая температура.

«Когда я заболела, у меня начали проявляться нетипичные для ОРВИ симптомы, появилась одышка. Сегодня я поняла, что абсолютно не чувствую запахов, с испуга понюхала даже хлорку. Вообще ничего. Звоню вызвать врача на дом, сказали — приезжайте сами, так как температура „всего“ 37,3 градуса», — интересуется автор. Ее возмутило, что пока она будет добираться до больницы на автобусах и сидеть в очереди, она может заразить людей — в случае, если действительно болеет коронавирусом.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что в зависимости от самочувствия и загруженности выездных служб, пациентам действительно могут предложить обратиться в кабинет неотложной помощи. «Несмотря на то, что все имеющиеся мощности максимально ориентированы на оказание помощи — ресурсы небезграничны, да и по остальным поводам пациентам тоже нужна помощь. Но, конечно, максимально стараются выезжать на дом», — пояснили в ведомстве.

Ранее агентство писало о том, что в одной из больниц Тюменской области была выявлена вспышка коронавируса. Причиной распространения стал пациент, который попал в больницу с ложноотрицательным тестом на COVID-19.