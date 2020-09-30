30 сентября 2020

В тюменской больнице выявили вспышку коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Бэби-бокс в Областной больнице №2. Тюмень, окб 2, больница
На данный момент коронавирус обнаружили у 12 пациентов Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В травматолого-ортопедическом отделении областной клинической больницы №2 зарегистрирована вспышка COVID-19. Об этом сообщил тюменский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По их словам, пациент, который стал источником заражения, поступил в больницу с первичным отрицательным тестом на инфекцию.

«На момент обнаружения первичного заболевшего в отделении находилось 53 пациента, из которых COVID-19 был выявлен у 12 человек. Кроме того, вирус был выявлен у пяти сотрудников, работавших в отделении в период нахождения там первичного пациента», — добавили в оперштабе.

В департаменте здравоохранения пояснили, что в отделении уже проведен ряд противоэпидемиологических мероприятий. По их словам, на данный момент безопасность пациентов находится под контролем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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