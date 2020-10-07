Мэра из ЯНАО заставили построить канализацию

Стоки в Кутопъюганском сбрасывались прямо в почву Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мэрия села Кутопъюганское Надымского района ЯНАО проиграла суд по иску районной прокуратуры. Как сообщает надзорное ведомство, до конца 2021 года сельская администрация должна будет построить очистные канализационные сооружения.

По информации прокуратуры, в селах Кутопъюганское и Нори канализационные очистные сооружения отсутствуют, сброс сточных вод осуществляется без очистки, однако представление об устранении нарушений закона осталось без внимания. «Прокурор направил исковое заявление о возложении обязанности на местную администрацию организовать возведение и ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений на территории сёл в срок до 31 декабря 2021 года, — говорится в сообщении надзорного органа. — Судом требования прокурора полностью удовлетворены».

В администрации Надымского района оперативно получить комментарий не удалось. Вопросы о возможности строительства очистных сооружений в установленные сроки сейчас выясняют специалисты.

Аналогичное судебное решение было принято по селу Ратта Красноселькупского района. Там прокуратуре также пришлось подавать иск, чтобы обязать чиновников администрации построить очистные сооружения.

Что касается Кутопъюганского, то за последние месяцы оно не первый раз оказывается в новостях. Ранее представители прокуратуры обвинили Кутопъюганскую администрацию в разрушении многоквартирного дома: здание не было своевременно признано аварийным и сошло со свай, лишь по чистой случайности никто не пострадал.