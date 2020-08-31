Мэрию города ЯНАО обвинили в разрушении дома

Старые дома в ЯНАО успевают разрушаться быстрее, чем возводятся новые Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрацию Кутопъяганского сельского поселения в ЯНАО назвали виновной в том, что чиновники не провели обследование многоквартирного дома на предмет аварийности, в результате чего сваи размыло дождем и здание «поплыло». К такому выводу пришли представители прокуратуры, проводившие проверку по факту ЧП.

«Органом местного самоуправления, являющимся собственником жилых помещений, обследование конструкции многоквартирного дома на предмет пригодности для проживания и наличия оснований для признания его аварийным не проведено», — говорится в сообщении надзорного ведомства по результатам проверки ЧП. В итоге свайное основание многоквартирного дома подмыло ливневым потоком, что привело к частичному разрушению здания.

Семь человек, проживавших в четырех квартирах, расселены в вагон-домах, что также противоречит жилищному законодательству РФ: пункты временного размещения, являющиеся движимым имуществом, не могут предоставляться для постоянного или временного проживания. Кутопъюганской мэрии вынесено представление об устранении нарушений.

Подобные ЧП становятся возможными из-за того, что новое жилье взамен пришедшего в негодность строить не успевают. Если дом и признается аварийным, то сроки по расселению зачастую превышают нормы.

План ввода новых жилых помещений в ЯНАО в 2020 году оказался на грани срыва. Округ почти в 10 раз отстает от показателей, которых требовал губернатор Дмитрий Артюхов.