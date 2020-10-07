Власти Азербайджана придумали, как снять напряженность в столице Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана объяснили причины столпотворения возле генконсульства этой страны в Екатеринбурге. Их две: пандемия и война в Карабахе — из-за этого многие азербайджанцы оказались с просроченными загранпаспортами, а документы на них принимают только раз в неделю. О том, какие меры предпринимаются для решения проблемы, URA.RU рассказал генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров.

«Раньше, до пандемии, большинство людей ездило продлять паспорта на родину, — говорит генконсул Азербайджана. — А сейчас поехать в Азербайджан невозможно. Не только рейсов нет — есть ограничения из-за пандемии и из-за боевых действий. Карабах не очень близко к Баку, но в стране объявлена частичная мобилизация — все это сказывается».

По словам дипломата, сложность еще и в том, что в генконсульство в Екатеринбурге едут азербайджанцы с половины России. «Это не только Урал — весь Дальний Восток и Сибирь, — говорит Искендеров. — Добираться сюда из Хабаровска, Иркутска или Владивостока, конечно, проблематично».

Между тем, азербайджанские дипломаты придумали, как снять напряженность — будут вести прием два раза в неделю, как это было до пандемии. «Со следующей недели сделаем эксперимент — начнем принимать документы не только в четверг, но и во вторник, — сообщил генконсул. — Посмотрим, что это даст. Думаю, скопление людей все равно будет — это без вариантов».

Ранее URA.RU рассказывало, как сотни азербайджанцев оккупируют здание генконсульства этой страны в Екатеринбурге. В Средней Азии тем временем идет война в Нагорном Карабахе: обе воюющие стороны (Армения и Азербайджан) — ввели военное положение.