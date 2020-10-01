Сотни азербайджанцев оккупировали консульство в Екатеринбурге. Причина — война в Карабахе

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Представители азербайджанских общин Урала приехали в Екатеринбург для продления своих загранпаспортов Фото: читатель URA.RU

Представители азербайджанских общин Урала оккупировали здание генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге для продления своих загранпаспортов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили граждане республики, которые не могут улететь на родину из-за вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Приемный день в консульстве только два раза в месяц. Сегодня в Екатеринбург приехали азербайджанцы со всего Урала — с Сургута, Челябинска, Нижневартовска. Раньше можно было прилететь на родину и продлить, но сейчас из-за войны никто не рискует», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что внутри общины существует негласное правило, что первыми в консульство пропускают женщин с детьми, потом девушек всех возрастов. Уже после идут мужчины. Сейчас у здания консульства находится более сотни граждан Азербайджана. Некоторые из них уже получили российское гражданство, но приехали в Екатеринбург, чтобы помочь родственникам в оформлении документов.

Получить оперативный комментарий в консульстве Азербайджана в Екатеринбурге не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Сообщалось, что обе стороны несут потери. Жертвы есть и среди мирного населения. Оба государства — Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах — ввели военное положение. Москва призвала стороны к мирному урегулированию ситуации.

Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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