Представители азербайджанских общин Урала оккупировали здание генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге для продления своих загранпаспортов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили граждане республики, которые не могут улететь на родину из-за вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
«Приемный день в консульстве только два раза в месяц. Сегодня в Екатеринбург приехали азербайджанцы со всего Урала — с Сургута, Челябинска, Нижневартовска. Раньше можно было прилететь на родину и продлить, но сейчас из-за войны никто не рискует», — рассказал собеседник.
Он уточнил, что внутри общины существует негласное правило, что первыми в консульство пропускают женщин с детьми, потом девушек всех возрастов. Уже после идут мужчины. Сейчас у здания консульства находится более сотни граждан Азербайджана. Некоторые из них уже получили российское гражданство, но приехали в Екатеринбург, чтобы помочь родственникам в оформлении документов.
Получить оперативный комментарий в консульстве Азербайджана в Екатеринбурге не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Сообщалось, что обе стороны несут потери. Жертвы есть и среди мирного населения. Оба государства — Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах — ввели военное положение. Москва призвала стороны к мирному урегулированию ситуации.
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