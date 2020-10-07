У медиков добавляется работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 8 октября зарегистрировано 184 новых заболевших коронавирусом. Показатель резко вырос за последние две недели. Так, 22 сентября фиксировался 121 заболевший — в полтора раза меньше, чем сейчас. В Екатеринбурге закрытая статистика (документ есть в распоряжении редакции) показывает еще более резкий рост, сообщают источники URA.RU в медицинской среде.

«Состояние 130 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 — на аппаратах ИВЛ», сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. 607 пациентов средней тяжести находятся в больницах региона.

Зарегистрировано шесть случаев смерти больных коронавирусом. Общее число умерших достигло 633 человек. С начала эпидемии заболело 30 526 свердловчан, выздоровело 22 632 пациента, из них 129 человек — за последние сутки.

В Екатеринбурге, согласно закрытым данным, рост числа заболевших за последние две недели составил около 60%. Так, если за неделю с 14 до 20 сентября было выявлено около 870 заболевших горожан, то за наделю с 28 сентября по 4 октября коронавирусом заболело почти 1,5 тысячи жителей Екатеринбурга. При этом, согласно официальной статистике, в областном центре за этот срок заболело всего 570 горожан.