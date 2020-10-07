Челябинские дети подхватили сальмонеллу после обеда в ресторане

Анализы подтвердили сальмонеллез Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое четырехлетних детей переболели сальмонеллезом после обеда в сети ресторанов «Своя компания» в Челябинске. Родители обратились в надзорные органы с требованием проверить качество приготовления пищи, рассказала URA.RU мама одного из детей.

«13 сентября мы пообедали в ресторане на Салютной, 10, дети кушали куриный суп из детского меню. Через три дня у них начались симптомы кишечного отравления — жидкий стул, температура, головные боли. Анализы подтвердили наличие сальмонеллы в кале обоих детей», — уточнила URA.RU мама ребенка Жанна Денисова. Оба ребенка в течение трех недель находились на амбулаторном лечении.

Родители обратились в региональное управление Роспотребнадзора и прокуратуру Тракторозаводского района с требованием исключить возможное массовое отравление детей. В районной прокуратуре подтвердили, что 30 сентября передали обращение родителей в региональное управление Роспотребнадзора.

В этом филиале ресторана отметили, что уже много лет работают в Челябинске. По их словам, ранее никаких жалоб на качество питания не поступало. «На курицу и перепелиное яйцо, которые используются в приготовлении куриного супа из детского меню, у нас есть все необходимые документы», — рассказала URA.RU представительница ресторана. Также в ресторане отметили, что поставщики у них постоянные и за последнее время не менялись.

В декабре 2019 года в одном из детских садов Копейска (Челябинская область) массово отравились едой дети. Одним из возможных источников заболевания врачи назвали куриное мясо.