Дмитрий Рогозин высказался об аресте Ивана Сафронова Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Когда советник главы Роскосмоса Иван Сафронов работал журналистом, его публикации могли раздражать некоторых чиновников. Такое мнение выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В отличие от коллег-журналистов, пишущих на столь деликатные темы, как обороноспособность страны, он вел себя корректно, хотя, думаю, часто его публикации раздражали некоторых чиновников», — сказал Рогозин в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что у Сафронова никогда не было в планах навредить России. В связи с этим, руководитель госкорпорации не сомневается в личной порядочности бывшего журналиста.

Глава Роскосмоса не верит, что Сафронов причастен к преступлению, однако допустил, что это может быть доказано в ходе следственных действий. Рогозин добавил, что в истории российской разведки были случаи, когда люди, которым верили, оказывались предателями.

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене. По версии следствия, он передавал секретные данные спецслужбам Чехии. Сам Сафронов свою вину не признает. Также, напоминает «Национальная служба новостей», экс-журналист отказался от сделки со следствием. Сафронов арестован до 7 декабря, передает RT.