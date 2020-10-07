В Кургане сократят десятки должностей в детских лагерях

Оптимизация в Кургане добралась до детских лагерей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

25 работников муниципального учреждения «Оздоровительный комплекс» (ОК) города Кургана (отвечает за работу детских лагерей) предупредят о возможном высвобождении. Это связано с предстоящим объединением организации с «Городским Центром культуры и досуга» (ГЦКиД), сообщили в администрации Кургана в ответ на запрос URA.RU.

«В МАУ „Оздоровительный комплекс“ города Кургана о возможном высвобождении в связи с реорганизацией будут предупреждены 25 работников. Предполагается сокращение ставки директора», — говорится в ответе. Объединение двух учреждений планируется завершить до 1 января 2021 года.

В 2018 году к ГЦКиД уже присоединили оздоровительный лагерь «Звездный», переданный в муниципальную собственность. «В нем за истекший период проведен большой объем ремонтных работ, лагерь успешно функционирует, ежегодно в нем отдыхают порядка 450 несовершеннолетних», — рассказали в мэрии. Таким образом, в штате ГЦКиД уже есть специалисты, знающие систему организации деятельности загородного лагеря.

Кроме того, «Звездный» и ОК расположены в шаговой доступности, у них последовательная система водоснабжения. На территории ОК есть оздоровительный корпус (сейчас там проводится реконструкция) и большой крытый комплекс — клуб-столовая со сценой. После объединения пользоваться ими смогут в том числе дети из «Звездного». «Реорганизация позволит улучшить качество оказания услуги по отдыху несовершеннолетних и их оздоровлению», — считают в мэрии.

О предстоящем объединении ГЦКиД и ОК ранее сообщало URA.RU. Сейчас ГЦКиД, помимо «Звездного», управляет кинотеатром «Россия», культурными центрами «Современник» и «Курган».