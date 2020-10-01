01 октября 2020
30 сентября 2020

В Кургане детские лагеря объединяют с кинотеатрами

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка готовности детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Курган, детский лагерь островского
Лагерь имени Островского вместе с другими попал под оптимизацию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Кургана объединят в одно юридическое лицо два муниципальных учреждения: «Городской Центр культуры и досуга» и «Оздоровительный комплекс». Постановление администрации города об этом, принятое 2 октября, опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение города Кургана „Городской Центр культуры и досуга“ (ГЦКиД) в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения „Оздоровительный комплекс“ города Кургана (ОК)», — говорится в документе. Объединение учреждений необходимо завершить к 1 января 2021 года.

В документе поясняется, что решение о реорганизации принято «в целях оптимизации муниципальных учреждений и предприятий». Замдиректора ОК по воспитательной работе должен до 15 октября официально уведомить работников учреждения о предстоящем высвобождении в связи с сокращением либо об изменении условий трудового договора.

ОК создан в целях «создания условий для отдыха, оздоровления, воспитания, образования детей и подростков». На сайте организации отмечается, что в ее состав входят детские оздоровительные лагеря имени Николая Островского, «Чайка» и «Островок». ГЦКиД управляет кинотеатром «Россия», культурными центрами «Современник» и «Курган». Кроме того, в его состав уже входит детский оздоровительный лагерь «Звездный».

Получить оперативные комментарии мэрии о причинах реорганизации и количестве сотрудников, подлежащих сокращению, URA.RU не удалось. Направлен письменный запрос. Ранее в этом году власти Кургана объявили об оптимизации школ и детских садов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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