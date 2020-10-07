Курганские медики CОVID-госпиталя в клипе показали свою работу Фото со страницы в соцсети Игоря Журавского

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики второй горбольницы в Кургане, где организован госпиталь для пациентов с коронавирусом, сняли на видео, как борются со смертью. Кадры из коридоров больницы легли в основу клипа. Видео появилось в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас врачам очень тяжело. Спасибо им за нелёгкий труд! В бою с коронавирусом каждый день. Песню исполнили сотрудники 2-й горбольницы», — подписано видео.

На кадрах медики в защитных костюмах перемещаются по коридорам. Пациентам ставят капельницы и оказывают медицинскую помощь. На фото персонал показан и в работе, и уставший во время перерыва. В одном из последних куплетов в песне поется: «Мы оставили свой дом, оставили детей, чтобы сутки напролет спасать жизнь людей. Помолитесь же за нас пред иконами, мы тоже жить хотим и быть здоровыми».

Ранее главврач второй горбольницы Игорь Журавский на своей странице в соцсети сообщал, что медработники работают в бригадах. Каждая из них заступает на смену, которая длится восемь суток с продолжительностью работы 12 часов.

«Для медиков оснащены спальные места, организовано питание и прочие удобства для максимально комфортного отдыха от смены. Во многом эти условия создавались благотворителями, спонсорами и просто не равнодушными жителями города», — написал Журавский.