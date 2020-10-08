Экономист: сбережения россиян обесценятся, РФ ждет больший кризис. «Хорошие времена позади»

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Клипарт по теме Биткоин. Сургут, отражение, рубль, монета
Рубль будет стоить все меньше, прогнозирует Михаил Хазин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Россию ждет новый виток кризиса и снижения доходов населения из-за девальвации рубля. С таким прогнозом выступил экономист Михаил Хазин.

Курс рубля и покупательская способность населения могут снизиться из-за политики ЦБ и Минфина, считает эксперт. «Они ведут страну к девальвации, и обусловлено это тем, что либеральным управленцам необходимо латать дыры в федеральном бюджете», — передает «Говорит Москва» со ссылкой на Хазина.

Девальвация приводит к тому, что накопления россиян обесцениваются, добавил эксперт. По прогнозу Хазина, рубль продолжит падение, в то время как доллар и евро будут все больше расти. Также по мнению Хазина, в скором времени подорожает потребительская корзина. «Хорошие времена позади», — говорится в сообщении на сайте радиостанции.

Ранее экономист Никита Масленников предрек рекордное подорожание доллара к концу года. По его словам, это произойдет, если против России введут новые санкции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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