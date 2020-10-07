Курс доллара может вырасти до 80-85 рублей до конца года в случае введения против России новых санкций. Об этом URA.RU рассказал экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
«Сейчас только введение новых санкций может существенно повлиять на ослабление рубля. Здесь много таких дамокловых мечей и неизвестно, какой из них и когда упадет на голову. Если обойдется без санкций, то доллар останется в коридоре 70-75 рублей. Если примут хоть какие-то санкции, даже формальные, то уйдет в коридор 80-85 рублей», — спрогнозировал Масленников.
Несмотря на угрозу рублю со стороны санкций, у доллара не остается пространства для роста, отмечает эксперт. «Доллару укрепляться некуда, он итак переоценен примерно на 27% от своей справедливой стоимости. Было много факторов, играющих на повышенный спрос на американскую валюту и она была перепродана. Теперь настроение на валютном рынке такое, что доллар будет дешеветь. Это не означает, что рубль тут же начнет стремительно расти — он все равно будет колебаться, реагируя на санкционную риторику. Но думаю, что катастрофы не произойдет», — заключил Масленников.
Курс рубля по отношению к доллару и евро продолжает падать уже долгое время. По состоянию на 7 октября, доллар торгуется на отметке в 78,51 рубля (+0,38). Евро стоит 92,52 рубля (+0,85).
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