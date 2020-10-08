После смерти Тесака на свободу выходит другой известный неонацист

Вячеслав Дацик с сообщником пытался попасть в Эстонию на лодке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Неонацист Вячеслав Дацик, осужденный за попытку незаконного пересечения границы с Эстонией, будет освобожден досрочно. Решение принял Тосненский городской суд.

«Суд удовлетворил ходатайство националиста Вячеслава Дацика об условно-досрочном освобождении», — пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. Решение об УДО еще не вступило в силу, националист будет освобожден если решение не обжалуют в десятидневный срок.

Дацик и его знакомый Дмитрий Вечкин были задержаны в декабре 2019 года. Они хотели переправиться на лодке в Эстонию по реке Нарва. 8 июня Сланцевский суд приговорил их к году колонии за незаконное пересечение границы. Уже тогда мать Дацика заявила, что адвокат попросит суд об УДО.

Дацик имеет прозвище «Рыжий Тарзан», был участником боев без правил и неоднократно был судим. В 2007 году был направлен на принудительное психиатрическое лечение после серии разбоев. В 2010 году сбежал из одной из психбольниц в Норвегию. После экстрадиции был приговорен еще к пяти годам заключения.

Неонационалист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, был найден мертвым в камере СИЗО 16 сентября. Следствие считало основной версией суицид. Однако перед похоронами Тесака его тело исследовал эксперт, заявивший, что на его теле есть следы, нехарактерные для самоубийства.