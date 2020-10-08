Адвокат: в день похорон на теле Тесака нашли странные следы

Перед похоронами на теле националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак независимый эксперт обнаружила травмы нехарактерные для самоубийства. Об этом сообщил адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.
«За несколько часов до погребения тело исследовала независимый эксперт ООО „Судебно-медицинский эксперт“ Елена Кучина. Она обнаружила на теле погибшего рубцы, синяки и порезы, а также следы выдранных ногтей», — приводит слова Михальчика ТАСС.
Адвокат семьи добавил, что Кучина также проанализировала фотографии, сделанные после обнаружения тела Тесака в челябинском СИЗО-3. Эксперт пришла к выводу, подчеркнул Михальчик, что смерть Марцинкевича не была добровольной.
16 сентября 2020 года Марцинкевич был найден мертвым в челябинском СИЗО-3, напоминает агентство Nation News. Предварительной причиной смерти назван суицид. Однако адвокат и семья Тесака считают, что это было спланированное убийство. Отец Марцинкевича просит председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудить дело об убийстве по факту смерти сына, пишет РАПСИ. На похороны Тесака, которые прошли 3 октября, пришли сотни людей.
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