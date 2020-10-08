Крутой рассказал, как Собчак чуть не довела Лещенко до суицида

Игорь Крутой стал гостем шоу «Алена, блин! ' Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Певец Лев Лещенко, переболевший коронавирусом весной, мог бы покончить жизнь самоубийством, если бы узнал, что заразил десятки своих коллег. Об этом в эфире шоу «Алена, блин!» рассказал композитор Игорь Крутой.

В марте Лещенко, зараженный COVID, посетил день рождение сестры Крутого Аллы. После этого журналист Ксения Собчак написала, что артист заразил вирусом десятки человек. «Там никто не заразился, а Лешенко позвонил мне и сказал: „Если бы подтвердилось то, о чем она [Собчак] написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством“. Он воспринял это так, что хотел себе пулю в лоб пускать», — заявил Крутой.

Лещенко, по словам Крутого, не мог смириться с мыслью, что подверг риску жизнь многих людей, передает агентство Nation News. Однако на вечеринке, которую посетил певец, никто не заразился коронавирусом, заключил продюсер.

Ранее Игорь Крутой резко отреагировал на сообщение Собчак о возможном заражении гостей вечеринки из-за Лещенко. По его мнению, журналист распространила такую информацию из-за того, что ее на праздник не пригласили.