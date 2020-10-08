Жители ХМАО пожаловались на большие штрафы за отсутствие маски

Некоторым жителям ХМАО выписывают штраф размером до 30 тысяч рублей за нарушение масочного режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ХМАО жалуются в соцсетях на размер штрафа за отсутствие средств защиты в магазинах, торговых центрах и общественном транспорте. Граждан стали чаще проверять из-за ухудшения эпидситуации в округе.

«Меня привлекли к административной ответственности [потому что я была в магазине] без средств защиты — маски на лице. Штраф 30 тысяч рублей! За нахождения в общественном месте без средств защиты!» — пишет Марина Савинова в сообществе «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск».

Другие пользователи подтверждают, что контроль в общественных местах усилился. «На моих глазах, в магазине, выписали штраф женщине. Она достала маску из сумки и начала показывать, что она её носит. Ей ответили, что надо носить на лице, а не в сумочке и выписали штраф 30 тысяч рублей», — вторит ей Екатерина Логинова.

Ранее власти ХМАО предупреждали, что если человек будет замечен без маски впервые, то ему может грозить штраф от одной до 30 тысяч рублей. Повторное же нарушение может обернуться наказанием в виде штрафа от 15 до 50 тысяч рублей. «Югра находится на третьем этапе снятия ограничений. Несмотря на это, на территории региона продолжает действовать масочный режим — жители по-прежнему должны носить средства индивидуальной защиты в закрытых многолюдных местах, в том числе и в общественном транспорте», — сообщают в департаменте общественных связей ХМАО.