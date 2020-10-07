Новый ректор пермского вуза повысил подчиненным зарплаты

Дмитрий Красильников (в центре) поднял оклады сотрудникам ПГУ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Врио ректора Пермского классического университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников, поднял сотрудникам вуза оклады. Приказ ректора опубликован на официальном сайте вуза.

«Установить с 1 октября 2020 года оклады по должностям научно-педагогических работников и преподавателей среднего профессионального образования, а также оклады по должностям и профессиям иных работников университета», — указано в тексте документа. Предыдущие размеры окладов, установленные в 2019 году, отменены.

Так, размер минимального оклада в вузе без учета повышающего коэффициента составит 12 600 рублей (ранее — 12 200 рублей). Базовый оклад преподавателя без степени и звания вырос на 740 рублей — до 27 400 рублей. Оклад доцента со степенью и званием установлен на уровне 36 300 рублей (ранее — 35 200 рублей), декана — 54 800 рублей (53 200 рублей в 2019 году).

Красильников, который также является председателем краевой Общественной палаты, возглавил ПГНИУ в июле этого года в статусе «врио». На этом посту он сменил Игоря Макарихина.