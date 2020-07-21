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Врио губернатора Пермского края повлиял на назначение ректора ПГУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Дмитрий Махонин, махонин дмитрий
Минобрнауки поддержало ходатайство Дмитрия Махонина о назначении врио ректора ПГНИУ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Минобрнауки РФ прислушалось к мнению врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину при назначении врио ректора Пермского госуниверситета (ПГНИУ, бывш ПГУ). В начале июля Министерство назначило Дмитрия Красильникова временно исполняющим обязанности ректора вуза. На этом посту он сменил Игоря Макарихина, трудовой контракт с которым истек 6 июля.

«Временное исполнение обязанностей ректора университета возложено на Дмитрия Красильникова на основании ходатайства врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — пояснили URA.RU в пресс-службе Минобрануки РФ.

В беседе с корреспондентом агентства Макарихин признался, что не знал, что решение принималось Минобрнауки РФ на основании ходатайства. «Министерство [образования и науки РФ] направило мне уведомление о том, что мой трудовой договор заканчивается. Предупредили два раза. О том, что решение о [назначении Красильникова ректоров вуза] принято на основании ходатайства, я не знал», — отметил Макарихин. Он также добавил, что «спокойно относится к данному решению».

В конце прошлой недели Красильников обратился к коллективу ПГНИУ, отметив, что перемены в вузе «носят легитимный характер». По его словам, университет продолжает работу в штатном режиме. Главные вызовы, которые по словам Красильникова стоят перед вузом, — аккредитация университета, вопрос о статусе (смена формы учреждения с бюджетного на автономное) и участие в программе стратегического академического лидерства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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