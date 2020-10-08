В Москве заканчиваются койки для больных коронавирусом

Власти Москвы увеличивают количество мест для лечения больных коронавирусом из-за нехватки мест в больницах. Вновь начинают работу временные госпитали на ВДНХ и в ТРЦ «Москва» в Люблино.
«Из-за нехватки коек в Москве появятся два новых временных госпиталя. Они будут введены в эксплуатацию на ВДНХ и в ТРЦ „Москва“ в Люблино», — передает РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии. По их данным, госпитали расконсервируют в ближайшие две недели.
О том, что эти две точки могут начать работу в качестве госпиталей, ранее предупреждала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Сейчас в Москве уже открыты два госпиталя — в конгресс-центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское».
За последние сутки в России зарегистрировано 11 493 новых случая заражения COVID-19. Из них 3 323 случая — в Москве.
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