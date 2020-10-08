В Москве заканчиваются койки для больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, скорая помощь, медик, коронавирус, ковид, пандемия, медицинская маска
Временные госпитали откроют на ВДНХ и в ТРЦ «Москва» Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Москвы увеличивают количество мест для лечения больных коронавирусом из-за нехватки мест в больницах. Вновь начинают работу временные госпитали на ВДНХ и в ТРЦ «Москва» в Люблино.

«Из-за нехватки коек в Москве появятся два новых временных госпиталя. Они будут введены в эксплуатацию на ВДНХ и в ТРЦ „Москва“ в Люблино», — передает РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии. По их данным, госпитали расконсервируют в ближайшие две недели.

О том, что эти две точки могут начать работу в качестве госпиталей, ранее предупреждала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Сейчас в Москве уже открыты два госпиталя — в конгресс-центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское».

За последние сутки в России зарегистрировано 11 493 новых случая заражения COVID-19. Из них 3 323 случая — в Москве.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...