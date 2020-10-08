Forbes раскритиковал конкурентов TikTok от Google и Facebook

TikTok стал одним из самых популярных сервисов в мире Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сервисы Shorts от YouTube (Google) и Reels от Instagram (Facebook) проигрывают сервису TikTok в удобстве пользования и условиях создания контента. Из-за этого приложения от американских корпораций вряд ли смогут забрать аудиторию у китайского сервиса. Об этом заявила специалист по интернет-маркетингу Кристина Кучинова.

TikTok очень прост для производителей контента, в частности потому, что сервис имеет аудиобиблиотеки, позволяющие не нарушать авторские права на музыку при создании роликов. «Пользователей Shorts ждут аналогичные [YouTube] ограничения в использовании музыки. Обещают коллекцию композиций, но использовать их можно лишь в роликах, которые создаются на самой платформе», — написала Кучинова в колонке для Forbes. Она отметила, что при загрузке в Shorts ролика с использованием какой-либо песни, он будет удален за нарушение авторских прав.

Аналогичное ограничение присутствует и в Reels — там доступны только аудио из библиотеки Facebook. По этой причине сервиса все еще нет в РФ — пишет Кучинова — корпорация не может договориться с российскими правообладателями. Еще один недостаток конкурентов — рекомендованная длительность видео до 15 секунд. В TikTok пользователь может снимать ролик длительностью до одной минуты.

При этом ядро пользователей Reels и Shorts составят именно тиктокеры, пишет Кучинова. По ее мнению, создатели роликов будут пытаться расширить аудиторию, однако встретятся со сложностями, так как пользователи YouTube и Instagram — люди других привычек и других поколений.